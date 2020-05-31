Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, Taşköprü ilçesine bağlı Karşı köyü 14 gün karantina altında tutulacak.

Giriş çıkışlara izin verilmeyecek köyde güvenlik ve sağlık ekipleri önlem alacak.

İstanbul'dan köye geldiği belirlenen B.U'nun (79) Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, eşi D.U'nun (80) da Kovid-19 şüphesiyle Kastamonu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmasının ardından köyün karantinaya alındığı öğrenildi.