Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi hıfzıssıhha kurulunca alınan karar doğrultusunda, ilçeye bağlı Yavuç köyü, artan vaka sayıları nedeniyle salgının kontrol altına alınması amacıyla 10 gün karantinada tutulacak.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem alacak.