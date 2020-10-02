Kastamonu'da belediye binasına Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı

AA

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, AA muhabirine, Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu söyledi.

Uluslararası camianın itidal çağrısı yaptığını hatırlatan Vidinlioğlu, "Özellikle kayıplar Ermenistan ağırlıklı olunca anında itidal çağrısı yapılıyor. Azerbaycan kayıpları fazla olsaydı kimse itidal çağrısı yapmayacaktı. Burada itidal olabilmesinin yegane yolu Ermenistan'ın işgalden vazgeçip, Azerbaycan toprağını Azerbaycan halkına bırakmasından geçer. Burada bir itidal çağrısı yapılacaksa işgalden vazgeçmesi için Ermenistan'a yapılması gerekir." dedi.

Azerbaycan'ın Türkiye için çok farklı bir yeri olduğunu vurgulayan Vidinlioğlu, şöyle devam etti:

"Azerbaycan candır. Biz tek millet iki devletiz. Bütün diğer cumhuriyetler içinde çok rahatlıkla söyleyebilirim. Doğu bloğu zamanında da onlar bizim öz kardeşlerimizdi. Bu gerçek hala aynı şekilde devam ediyor. Hem Azerbaycan hem de diğer yerlerde yaşayan Türklerin ve mazlumların gözü Türkiye'dedir. Biz her daim Türk kardeşlerimizin ve mazlumların yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Azerbaycan'ın daima yanında olacağımızı göstermek içinde belediyemize Türk ve Azerbaycan bayrağımızı yan yana astık."

Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde yanında olduklarına işaret eden Vidinlioğlu, "Azerbaycan'ın haklı mücadelesinin zaferle sonuçlanacağından ve Karabağ'ın işgalden kurtarılacağına inanıyorum. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Rabb'im Azerbaycan'a ve Türk coğrafyasına güç kuvvet versin." diye konuştu.