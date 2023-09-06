Kastamonu'da ayı saldırısında 1 kişi ağır yaralandı
Kastamonu'nun Yazıbelen köyünde hayvan otlattığı sırada ayı saldırısına uğrayan 60 yaşındaki Ali Osman Celiloğlu ağır yaralandı
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde ayı saldırısında ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
AA'nın haberine göre; ilçeye bağlı Yazıbelen köyünde hayvan otlatan Ali Osman Celiloğlu'na (60), ayı saldırdı. Bu sırada havlayan köpeklerin seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, olay yerine geldiklerinde Celiloğlu'nu yaralı halde buldu.
Ambulansla Devrekani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Celiloğlu, ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Celiloğlu'nun tedavisi yoğun bakımda sürüyor.