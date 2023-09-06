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        Haberler Gündem Kastamonu'da ayı saldırısında 1 kişi ağır yaralandı

        Kastamonu'da ayı saldırısında 1 kişi ağır yaralandı

        Kastamonu'nun Yazıbelen köyünde hayvan otlattığı sırada ayı saldırısına uğrayan 60 yaşındaki Ali Osman Celiloğlu ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 06:54 Güncelleme: 06.09.2023 - 06:55
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        Ayı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı
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        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde ayı saldırısında ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        AA'nın haberine göre; ilçeye bağlı Yazıbelen köyünde hayvan otlatan Ali Osman Celiloğlu'na (60), ayı saldırdı. Bu sırada havlayan köpeklerin seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, olay yerine geldiklerinde Celiloğlu'nu yaralı halde buldu.

        Ambulansla Devrekani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Celiloğlu, ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Celiloğlu'nun tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

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