Kastamonu'da asırlık 'kuyu kebabı' geleneği

11'de kuyulara konuluyor, 13.30'da kuyudan çıkarıp satışa sunuyoruz. Kimisi bir araya gelip kendi alıp kendi kuyu kebabını yapıyor, kimisi de benim bu işi yaptığımı biliyor, beni arıyor, kaç kilo almak istiyorsa ona göre isim yazdırıyor. Hayvanları kesiyoruz, sahibi olanlar veya sipariş edenler gelip alıyor."