Arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ağaçbükü köyü Çalca Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle Mustafa Kaplan (70) ile Zeynel Demirtaş (68) arasında tartışma çıktı.

AA'nın haberine göre; tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Kaplan, olay yerinde hayatını kaybetti. Zeynel Demirtaş ile kavgayı ayırmaya çalışan Sezer Kaplan ise yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Demirtaş, buradaki ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.