Kastamonu'da alzaymır hastası yaşlı kadından 17 gündür haber alınamıyor

AA

Beldeğirmeni köyünde yaşayan ve 24 Ekim'de kestane toplamak için ayrıldığı evine dönmemesi üzerine ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Ümmühan Göçmen'in (82) bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Göçmen'in bulunması için İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ve asayiş birliği, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK),İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından çalışma yürütülüyor.

Jandarmaya ait "Füme" isimli iz takip, "Garip" isimli arama kurtarma köpeği ve Zonguldak'tan getirilen kadavra köpeğinin de kullanıldığı çalışmalar, bölgede genişletilerek sürdürülüyor.

Bugüne kadar yürütülen çalışmalarda ormanlık alanda sepeti ve kıyafeti bulunan Göçmen'e ulaşılması için ekipler, zorlu arazideki faaliyetlerini hava kararıncaya kadar sürdürüyor.