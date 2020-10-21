Kastamonu'da 800 yıldır kullanılmayan antik yol turizme hizmet edecek

Roma döneminde yayıldığı alan bakımından Anadolu'nun en büyük kentlerinden biri olan Pompeiopolis'te gerçekleştirilen kazılar, Kastamonu Müze Müdürlüğünün başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Taşköprü Belediyesinin desteğiyle devam ediyor.
İlçenin Zımbıllı Tepe mevkisinde yer alan tarihi Paflagonya bölgesinin başkenti Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarına, Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tayyar Gürdal başkanlık ediyor.
Gürdal, AA muhabirine, kazıların iki temel hedef doğrultusunda yapıldığını söyledi.
Villa ve kent merkezinde çalışma yürütüldüğünü dile getiren Gürdal, "Temel hedeflerimizden biri, Roma villasında koruma ve onarıma yönelik çalışmalardı. Buradaki mozaikli alanların ve duvarların korumasını gerçekleştirdik. İkinci alan ise kazı alanımızdı." dedi.
Geçen yıl kenti, Sinop ve diğer antik kentlere giden ana yoldan kamusal alana bağlayan bir yol keşfettiklerini anlatan Gürdal, "Burası 7 metre genişliğinde mermer döşeme taşları ile oluşturulmuş bir yol. Bu yolun devamını ortaya çıkarmaya yönelik kazıları gerçekleştirdik. Bu yol bizi kentin merkezine, girişine ulaştıracak bir yol." ifadesini kullandı.
Yolun, kentin kamusal merkezine ulaşılması açısından önemli olduğuna işaret eden Gürdal, şöyle devam etti:
"Roma kentlerinde, kent planlamasında iki ana cadde bulunuyor. Biri doğu batı, diğeri kuzey güney doğrultusunda. Bizi Pompeiopolis'in doğu batı doğrultusundaki ana caddesine ulaştıracak yolun ucunda olduğumuzu düşünüyoruz. Bu yol üzerinden kentin kamusal alanına ulaşacağız. Yaklaşık 900 yıl kullanıldıktan sonra 800 yıldır kullanılmayan bir yol. 800 yıldır kullanılmayan yolu tekrar işlevsel hale getirerek ziyaretçilerimizin antik yol üzerinden kenti gezmelerini sağlamayı hedefliyoruz."
Gürdal, yoldaki çalışmaların önümüzdeki yıl da devam edeceğini belirterek, "Milattan sonra 3. yüzyılın sonu veya 4. yüzyıl, yolun ilk inşa evresi olmalı diye düşünüyoruz. Kazı çalışmalarının çok başındayız. Milattan sonra 11-12 veya 13. yüzyıla kadar kullanılmış bir yol. Uzun süre kullanımda kalmış, o nedenle birçok tamirat ve müdahale evresi olmuş. Hatta bizim ulaşabildiğimiz bölümde kentin tiyatrosundaki oturma sırası mimari bloklarının yolda devşirme malzeme olarak kullanıldığını görüyoruz." diye konuştu.
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