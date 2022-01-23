Kastamonu'da 8 araç birbirine girdi: 9 kişi yaralandı

İHA

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan D100 Karayolu Ortalıca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan 1 TIR, 1 yolcu otobüsü ve 6 otomobil, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebi ile çarpıştı.

İHA'nın haberine göre; kazada araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Çorum Osmancık Devlet Hastanesi ve Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KİLOMETRELERCE UZUNLUKTA ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Olay yerine intikal eden jandarma ve polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı. Zincirleme kaza sebebiyle D100 Karayolu Samsun istikameti trafiğe kapandı. Yolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından, araçların kaldırılması ile yol trafiğe açıldı.

Kazaya karışan yolcu otobüsündeki yolcular ise büyük korku yaşadı. Gürcistan'a gittiği öğrenilen otobüsteki yolcular, otobüste yolun açılmasını bekledi. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.