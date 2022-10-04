AA'nın haberine göre mantar toplamak için ormanlık alana giden Ahmet Tandırcıoğlu, büyük bir mantar buldu.

Erol Bahadır Sezer ise daha önce bu büyüklükte bir çam mantarı görmediğini dile getirerek, "Mantarın kilosunu 70 liradan satıyorum. Bu yıl ilçede mantar bolluğu yaşanıyor" dedi.