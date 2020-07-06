Kastamonu'nun Küre ilçesinde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, İğdir köyünün Merkez Mahallesi ile Curalar Mahallesi salgının kontrol altına alınması amacıyla 14 gün karantinada tutulacak.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen mahallelerde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem alacak.