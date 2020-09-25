Kastamonu'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Geçen ay Hisarardı Mahallesi'nde D.S'ye ait otomobilin çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Kastamonu ile Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak operasyon sonucu otomobil, Ankara'nın Sincan ilçesinde bulundu.

Gözaltına alınan R.D, H.D, M.K. ve E.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan R.D. ile E.Ş, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, H.D. ve M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.