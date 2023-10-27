Kastamonu'da 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi 2 kişi tutuklandı
Kastamonu'da gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelisi 3 kişiden 2'si tutuklandı
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında Kastamonu'da operasyon düzenledi.
Kent merkezinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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