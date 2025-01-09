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        Haberler Gündem Güncel Kastamonu'da 112'ye asılsız çağrı yapanlara ceza | Son dakika haberleri

        Kastamonu'da 112'ye asılsız çağrı yapanlara ceza kesildi

        Kastamonu'da 2024'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan asılsız ihbarlar nedeniyle 7 kişiye 14 bin TL ceza kesildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 14:32 Güncelleme: 09.01.2025 - 14:32
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        Kastamonu'da 112'ye asılsız çağrı yapanlara ceza
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        Kastamonu 112 Acil Çağrı Merkezi, geçen yıl toplam 388 bin 826 çağrıya cevap verdi. Sağlık, itfaiye, emniyet, jandarma, AFAD, orman yangını ve sahil güvenlik gibi acil durum ihbarlarını tek bir numara altında toplayarak vatandaşlara hızlı ve etkili hizmet sunan merkez, yeni nesil 112 yazılım sistemi sayesinde çağrılara ortalama 2.6 saniyede yanıt verdi.

        Merkezde yaşanan yoğunluk, asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalardan kaynaklandı. Bu kapsamda 7 kişiye toplam 14 bin 148 TL idari para cezası uygulanırken, 2 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

        112 Çağrı Merkezi personeli, gereksiz çağrılara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla okullarda 600 öğrenciye yüz yüze eğitim verdi ve acil durum kılavuzları dağıttı.

        Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "112 hattı yalnızca gerçek acil durumlar için aranmalıdır. Vatandaşlarımızın ekiplerin olay yerine hızlıca ulaşabilmesi için adres bilgilerini eksiksiz paylaşmaları önemlidir. Telefon, SMS, engelsiz 112 uygulaması, e-Call ve ihbar web adresi üzerinden de çağrı yapılabileceği unutulmamalıdır" denildi.

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