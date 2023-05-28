Kastamonu Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 28 Mayıs 2023: Kastamonu Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı Kaç?

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Türkiye, tekrardan sandık başına gitti. 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için 2. turda oy verildi. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırması ile beraber Kastamonu başta olmak üzere birçok ilden de resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Kastamonu Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Kastamonu seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranı ile Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı canlı takip ekranı...

Kastamonu Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 Kastamonu Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 84.97 seçime katılım oranı sağlanırken saat 20:00 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 100 oldu. Kastamonu Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 172.183 oyla yüzde 69.73 - Kemal Kılıçdaroğlu: 74.762 oyla yüzde 30.27 aldı. Kastamonu 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 172.183 oyla yüzde 69.73

Kemal Kılıçdaroğlu: 74.762 oyla yüzde 30.27

İLK TURDA ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU NE KADAR OY ALMIŞTI?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan: 165.570 oyla yüzde 65.45 - Kemal Kılıçdaroğlu: 67.390 oyla yüzde 26.64 oy oranı elde etmişti.



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Recep Tayyip Erdoğan: 172.183 oyla yüzde 69.73Kemal Kılıçdaroğlu: 74.762 oyla yüzde 30.27