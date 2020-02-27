27 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kastamonu'da corona virüsü var mı? Soruları Kastamonulu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dün akşam saatlerinde Van'dan Kastamonu'ya gelen iki öğrenci corona virüsü şüphesiyle karantina altına alındı. Öğrencilerin seyahat ettiği otobüste İranlı vatandaşların olduğu öğrenilmesinin ardından alarm verildi.
KASTAMONU'DA CORONA VİRÜS ALARMI
Kastamonu Valiliği, otobüs ile Van’dan kente gelen üniversite öğrencisi ile ev arkadaşının, yüksek ateş, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurması üzerine tedbiren corona virüsü yönünden değerlendirilmek üzere izolasyon alanına alındığını duyurdu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 21 Şubat 2020 tarihinde Van-İstanbul seferini yapan otobüsten Tosya ilçesinde inerek, Kastamonu’ya gelen vatandaşın, bugün Kastamonu Devlet Hastanesi Acil Servisine yüksek ateş, bulantı ve kusma şikayeti ile başvurduğu belirtilerek şöyle dendi:
“Vatandaşımız, seyahat esnasında otobüste İranlı vatandaşların da olduğunu beyan etmesi nedeni ile tedbiren koronavirüs yönünden değerlendirilmek üzere, daha önceden hazırlanmış olan izolasyon alanına alınarak takibe başlanmıştır. Yine aynı evde yaşayan diğer bir vatandaşımız da gribal enfeksiyon benzeri bulgular olması nedeni ile tedbir amaçlı koronavirüs yönünden değerlendirilmek üzere izolasyon alanına alınarak takibe başlanmıştır. Aynı evde yaşayan diğer bireyler de İl Sağlık Müdürlüğümüzce takip altına alınmıştır. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun yönergeleri doğrultusunda hastalardan örnekler alınarak, Ankara’da bulunan Ulusal Viroloji Laboratuvarı’na ivedilikle gönderilmiştir. Laboratuvar sonuçlarına göre Sağlık Bakanlığımız Bilim Kurulu’nun yönergeleri doğrultusunda işlem tesis edilecektir. Vatandaşlarımızın bu süre içerisinde kesinlikle paniğe kapılmamaları ve koruyucu önlem olarak kişisel hijyene dikkat etmeleri uygun olacaktır.”
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