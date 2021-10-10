Kastamonu artık mavi

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ikinci doz aşı oranının Kastamonu'da yüzde 75'i geçtiğini duyurarak, "Mavi il sayımız 27. Toplum bağışıklığı için, bütün iller, ikinci doz aşı oranında yarışalım." ifadelerini kullandı.

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