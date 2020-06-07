Kastamonu Belediyesi 200 bin maske dağıttı

AA

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara yaklaşık 200 bin maske dağıttıklarını bildirdi.

Vidinlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Koronavirüsle ilgili tedbir alan ilk belediyelerden biri olduklarını vurgulayan Vidinlioğlu, "Çalışmalara birçok belediyeden çok daha önce başladık. Ön hazırlıklarımızı yaptık, eksiklerimizi tamamladık. Hekim olmamdan ötürü pandeminin çıkmasıyla birlikte yaklaşık 60 bin civarında maske almıştık. Hayırseverlerin de önemli desteği oldu. Kastamonu Belediyesi olarak bugüne kadar 200 bin maske, 20 bin eldiven dağıttık." dedi.

Ekiplerin sahada çalışmalarına devam ettiğini belirten Vidinlioğlu, şunları kaydetti:

"Nasrullah ve Cumhuriyet Meydanı, ATM'ler, Otogar, Kuzeykent İş Merkezi ve Halk Pazarı'nda dezenfektan stantlarımız bulunuyor. Alo 153 ihbar hattı üzerinden bize ulaşan 946 aileye erzak yardımı, memleketine gidemeyen 476 öğrenciye gıda yardımı yapıldı. Ayrıca salgın nedeniyle mağdur olan 12 bin vatandaşımıza erzak desteği verdik."

Vidinlioğlu, koronavirüsle mücadelenin bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğini sözlerine ekledi.