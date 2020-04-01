Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi:

01 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenleyip gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vidinlioğlu, Kovid-19 konusunda hem çok erken hem de önemli tedbirler aldıklarını söyledi.
Pazar yerlerindeki yoğunluğu azaltmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Vidinlioğlu, "Pazar yerlerinin girişlerinde zabıta marifetiyle yoğunluğu azaltma adına düzenleme yapabiliriz. Pazara sırayla alma söz konusu olabilir." dedi.
Kastamonululara ve Türkiye'ye "Evde kalın" çağrısı yapan Vidinlioğlu, "Köyden ilçe merkezine ya da ilçe merkezinden il merkezine özel arabayla gelinmesinin önünde bir engel yok. Aynı şekilde il merkezinden ilçe ve köylere gidilmesinde de bir engel yok. Israrla söylüyorum. Pandemide ana kural, herkesin yerinde kalmasıdır. Ben en azından 10-12 günlük süreçte köylerden ilçe merkezine, ilçelerden de köy merkezlerine gelmenin önüne geçilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Mümkün olduğunca şehirde yaşayanların şehirde, köyde yaşayanların da köyde kalması gerekir. Evinde olanların da evinde izole olması lazım. Doğru olan herkesin kendi OHAL'ini uygulamaya koymasıdır." değerlendirmesini yaptı.
Bir sağlıkçı olarak bu hafta vaka sayısının en üst seviyeye ulaşmasını beklediğini dile getiren Vidinlioğlu, "O yüzden hemşehrilerimizden beklentim, isteğim Allah rızası için evinizde kalın. Kendiniz için değil sevdikleriniz için evde kalın. Bu bir tedbirdir. Bu tedbire uyun. Devlet ne kadar tedbir alırsa alsın bunu uygulayacak olan sizlersiniz. Özel arabayla seyahate engel bir durum yok ama illa yasak mı gelmesi lazım?" diye konuştu.
Vidinlioğlu, belediye olarak dezenfeksiyon çalışmalarını kapsamlı bir şekilde yaptıklarını, şehrin 20 noktasına dezenfektan yerleştirdiklerini bildirdi.
Bu süreçten birlikte çıkılacağını vurgulayan Vidinlioğlu, "Odalardan, bağlı esnaf listelerini istedim. Küçük esnafın dayanma gücü bir yere kadar. Hem küçük esnafımızı korumak hem de esnafımıza sahip çıkma adına çabamız var. Her esnafımızın, her hemşehrimizin yanında olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Vidinlioğlu, maske ve dezenfektan eksiklerinin bulunmadığını sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!