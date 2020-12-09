KASTAMONU - 2 ev yandı, 6 büyükbaş hayvan öldü

AA

Merkeze bağlı Tekke köyünde, Niyazi Yıldızoğlu'na ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın daha sonra bitişikteki, Yıldızoğlu'na ait başka bir eve sıçradı.

Yangına, Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve İl Özel İdaresi su tankerlerinin de kullanıldığı çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.

Evlerin ve ahırların kullanılamaz hale geldiği yangında, ahırdaki 6 büyükbaş hayvan öldü.

Tekke köyü muhtarı Yüksel Aktaşoğlu, "2 ev ve 2 ahır yandı. Can kaybımız yok. Devletimize teşekkür ederiz.” diye konuştu.

Yangının çıktığı evde dedesi ve anneannesinin ikamet ettiğini ifade eden Satı Yıldızoğlu ise "Yangına yaklaşma ihtimalimiz yoktu. 6 hayvan öldü. Hiçbir şey alamamışlar, kendilerini zor çıkarmışlar." dedi.