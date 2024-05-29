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        Haberler Dünya Kassam Tugayları: Refah'ta İsrail askerlerinin bulunduğu ev patlatıldı

        Kassam Tugayları: Refah'ta İsrail askerlerinin bulunduğu ev patlatıldı

        Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya ile güneyindeki Refah'ta İsrail birliklerinin hedef alındığını duyurdu. Refah'ta bubi tuzağı kurulan bir evin patlatıldığı açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 00:07 Güncelleme: 29.05.2024 - 00:07
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        İsrail askerlerinin bulunduğu ev patlatıldı
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        Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta bubi tuzağı kurulan bir evin patlatıldığını, İsrail güçlerinden ölen ve yaralananlar olduğunu açıkladı.

        Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya ile güneyindeki Refah ekseninde İsrail ordusuna ait bir tank ile bazı birliklerin hedef alındığı ifade edildi.

        Ayrıca Refah'ın güneyindeki Şuut Mülteci Kampı'nda daha önceden tuzaklanmış bir evin patlatıldığı, evde bulunan İsrail özel güçlerinden ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

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        Yabna Mülteci Kampı'nın güneyine konuşlanan İsrail güçlerinin de havan toplarıyla vurulduğu belirtildi.

        Cibaliya Mülteci Kampı kuzeyindeki Alemi bölgesinde ise İsrail ordusuna ait "Merkava" tipi tankın "Yasin-105" roketiyle hedef alındığı aktarıldı.

        Kudüs Seriyyeleri ise Refah'ın güneyindeki Selahaddin Kapısı çevresine giren İsrail askerleri ve araçlarının havan topuyla bombalandığı bilgisini paylaştı.

        Cibaliya Mülteci Kampı doğusunda yer alan İsrail askerleri ve teçhizatının havan toplarıyla sistemli şekilde hedef alındığı ifade edildi.

        GAZZE İŞGALİNDE 7 EKİM VE SONRASI

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

        İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 96 Filistinli öldürüldü, 81 bin 136 kişi yaralandı.

        Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #Hamas
        #israil
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