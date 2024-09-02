Kassam Tugayları: Netanyahu'nun ısrarı, esirlerin tabutlarla ailelerine döneceği anlamına gelir

REKLAM advertisement1

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ndeki esirleri takas anlaşması yerine askeri baskılarla kurtarma ısrarının esirleri tabutlarla evlerine gönderme anlamına geldiğini söyledi.

Ebu Ubeyde, Telegram'da yayımlanan açıklamasında, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrailli 6 esirin öldürülmesinden Netanyahu ile İsrail ordusunu sorumlu tuttu.

Netanyahu ile ordusunu, esir takası anlaşmasını kendi çıkarları için engellemekle suçlayan Ebu Ubeyde, İsrail ordusunun hava saldırılarıyla esirlerden onlarcasını kasten öldürdüğünü ifade etti.

Ebu Ubeyde, şunları kaydetti: REKLAM "Netanyahu'nun anlaşma yapma yerine askeri baskılarla esirleri kurtarma ısrarı, onların ailelerine tabutlarda döneceği anlamına geliyor. Seçenek ya ölüm ya da canlı olacak. Esirleri korumakla görevli kişilere yeni talimatlar verildi. Bu talimatlar da ordunun kendilerine yaklaşması durumunda ne yapacaklarıyla ilgili. Nusayrat'taki olaydan beri bu böyle." İsrail ordusu, haziran ayında Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği yoğun saldırıların ardından İsrailli 4 esirin kurtarıldığını duyurmuştu.

O dönemde İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin Nusayrat Mülteci Kampı'na ve çeşitli bölgelerine eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun bombardıman düzenlemiş, saldırılarda 274 Filistinli ölmüş en az 400 Filistinli de yaralanmıştı. İsrail ordusu, dün Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı. Hamas, 6 İsrailli esirin "Amerikan silahlarıyla Filistin halkını katleden İsrail bombardımanında" öldüğünü belirtmişti. Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, "Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgali sürdürmekte ısrar eden ve esir takası anlaşmalarını baltalayan" Başbakan Binyamin Netanyahu'yu 6 İsrailli esirin ölümünden sorumlu tutmuştu.

Netanyahu ise hükümetin kalan esirlerin serbest bırakılması için anlaşmaya varmakta kararlı olduğunu savunmuş ve anlaşma sağlanamamasının sorumlusunun Hamas olduğunu iddia etmişti. İsrail'in tahminlerine göre, Gazze Şeridi'nde 101 İsrailli esir bulunuyor. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.