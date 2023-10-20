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        Haberler Dünya Kassam Tugayları: İki ABD'li esiri insani gerekçelerle serbest bıraktık

        Kassam Tugayları: İki ABD'li esiri insani gerekçelerle serbest bıraktık

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Katar'ın çabalarına yanıt olarak iki ABD'li esiri (anne ve kızı) insani gerekçelerle serbest bıraktıklarını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 21:10 Güncelleme: 20.10.2023 - 21:10
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        Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Katar'ın çabalarına yanıt olarak ABD'li anne ve kızını serbest bıraktıklarını belirtti.

        Ebu Ubeyde, "Bu yaptığımız, ABD'ye ve dünyaya, ABD Başkanı Joe Biden ve onun faşist yönetiminin iddialarının asılsız olduğunu göstermek içindir." ifadelerini kullandı.

        Kassam Tugayları Sözcüsü, daha önce yaptığı açıklamada ellerinde 200 ile 250 arasında esir bulunduğunu söylemişti.

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