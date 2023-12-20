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        Haberler Dünya Kassam Tugayları, Gazze'de 3 günde 25 İsrail askerini öldürdüklerini duyurdu

        Kassam Tugayları, Gazze'de 3 günde 25 İsrail askerini öldürdüklerini duyurdu

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, son 3 günde 25 İsrail askerini öldürdüklerini ve onlarcasını da yaraladıklarını bildirdi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 22:41 Güncelleme: 20.12.2023 - 22:41
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        Hamas: Son 3 günde 25 İsrail askerini öldürdük
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        Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Gazze'de Filistinlilerin İsrail askerlerine yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

        Ebu Ubeyde, Kassam mensuplarının son 72 saatte 25 İsrail askerini öldürdüğünü ve onlarcasını da yaraladığını belirtti.

        Filistinlilerin saldırılarına ilişkin Ebu Ubeyde, İsrail ordusuna ait 41 aracın hedef alındığını ve kullanılamaz hale getirildiğini ifade etti.

        Ebu Ubeyde, Kassam mensuplarının, Gazze'yi karadan işgal eden İsrail ordusunu patlayıcılar, anti-tank roketleri ve anti-personel mühimmatlarıyla hedef aldığını, yakın mesafeden çatışmalara girdiğini ve destek birliklerini de vurduğunu aktardı.

        İsrail askerlerinin 2 tünel ve bir eve kurulan tuzakla hedef alındığını söyleyen Ebu Ubeyde, bir İsrail askerinin de Kassam mensubu bir keskin nişancı tarafından vurulduğunu kaydetti.

        Ebu Ubeyde, Gazze Şeridi'nin genelinde İsrail ordusuna ait komuta noktaları ve askeri birlikleri havan topu ve kısa mesafeli roketlerle bombaladıklarını bildirdi.

        Kassam Tugayları Sözcüsü, "Tel Aviv'i ve işgal edilmiş Filistin topraklarının kuzeyindeki gasp edilmiş Kiryat Şmona'nın çok sayıda roketle hedef alındığını" ifade etti.

        Öte yandan, İsrail ordusu ise yaptığı bilgilendirmede son üç günde 8 askerin öldürüldüğünü duyurmuştu.

        Fotoğraf: EPA

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