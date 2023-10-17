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        Haberler Dünya Kassam Tugayları: Elimizde 200 ile 250 arası esir var - Dünya haberleri

        Kassam Tugayları: Elimizde 200 ile 250 arası esir var

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, ellerinde 200 ile 250 arasında esir bulunduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 00:11 Güncelleme: 17.10.2023 - 00:11
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        Ebu Ubeyde, Hamas'ın internet sitesinde yayımlanan videosunda, 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.

        İsrail ile çatışmalarda esir alınan kişi sayısının 200 ile 250 arasında olduğunu belirten Ebu Ubeyde, bunların 200'ünün Kassam Tugaylarının elinde, geriye kalanların ise diğer Filistinli grupların elinde olduğunu aktardı.

        Sözcü Ebu Ubeyde, "(İsrail’e düzenlenen saldırıda esir alınanlar arasında) Bir grup yabancı ülke vatandaşı da var. Onlar bizim misafirimiz, onları korumaya çalışıyoruz ve uygun zamanda serbest bırakacağız." ifadelerini kullandı.

        Ebu Ubeyde, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular meselesine ilişkin "esir aldıkları kişiler dosyasıyla yakınları hapishanede olan Filistinli ailelerin yüzünü güldürmeye kararlı olduklarını" söyledi.

        İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda esirlerden 22'sinin hayatını kaybettiğini aktaran Ebu Ubeyde, saldırılarda hayatını kaybeden en son esirin Tel Avivli sanatçı Guy Olives (26) olduğunu belirtti.

        Ebu Ubeyde, ayrıca İsrail'in kara harekatına başlama yönündeki tehdidinin de kendilerini korkutmadığını sözlerine ekledi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Kassam Tugayları
        #israil
        #Filistin
        #Hamas
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