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        Haberler Dünya Ortadoğu Kassam Tugayları Ben Gurion Havalimanı'na roket saldırısı düzenlediğini duyurdu

        Kassam Tugayları Ben Gurion Havalimanı'na roket saldırısı düzenlediğini duyurdu

        Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'den Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na roket saldırısı düzenlediklerini duyurdu. İsrail ise roketlerin havaalanına isabet edip etmediğini henüz doğrulamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 01:00 Güncelleme: 09.10.2023 - 01:00
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        Kassam Tugayları: Ben Gurion Havalimanı'na roket saldırısı düzenledik
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        Abluka altındaki Gazze'de, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na roket saldırısı düzenlediklerini bildirdi.

        Kassam Tugayları, Telegram'dan yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'de sivillere yönelik saldırılarının devam etmesine cevap olarak, Ben Gurion Havalimanı'na roket saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

        AA'nın haberine göre; açıklamada ayrıca "Aksa Tufanı" kapsamında Askalan kentine de 100 roket atıldığı ifade edildi.

        İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de yaptığı açıklamada, Tel Aviv ve Askalan'ın roketlerle vurulduğunu belirtti.

        Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin orta kesiminde "Büyük Tel Aviv"i de içine alan bölgede sirenlerin çaldığı belirtildi.

        İsrail Kanal 12 Televizyonu da Gazze'den Askalan'a çok sayıda roket atıldığını doğruladı. Yediot Ahranot gazetesi ise Gazze'den atılan bir roketin Askalan'da bir binaya isabet ettiğini geçti.

        İsrail tarafı, Ben Gurion'a yapılan saldırıyı ve roketlerin havaalanına isabet edip etmediğini henüz doğrulamadı.

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