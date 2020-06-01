Kaspersky, "Uç Nokta Koruması ve Müdahale Çözümleri" kategorisinde "Müşterilerin Tercihi" seçildi

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Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, markaların eşit olarak değerlendirildiği Gartner Peer Insights platformunda müşteriler çeşitli alanlarda kullandıkları ürünler hakkında olumlu ya da olumsuz görüşlerini bildirip yaşadıkları deneyime göre puan veriyorlar. "Müşterilerin Tercihi" unvanı, ürünün kaç müşteri tarafından incelendiğine ve aldığı puana göre belirleniyor.

Alınan 72 yanıta göre, Kaspersky müşterilerinin yüzde 97'si, Kaspersky Endpoint Detection and Response ve Kaspersky Anti Targeted Attack Platform ürünlerini "başkalarına önerebileceğini" belirtti. Elde edilen bu unvan; tek EPP+EDR tasarımı, zamandan tasarruf sağlayan ve net grafik kullanıcı arayüzü, maliyet tasarrufu, kolay yönetim ve kolay entegrasyon gibi özelliklerin beğenildiğini gösteriyor.

Müşterilerin Kaspersky ürünleri için yaptığı yorumlar, Kaspersky'nin çözümlerindeki tespit ve müdahale özelliklerinin ne kadar geliştiğinin de bir kanıtı niteliğinde.

Ayrıca, temelinde Kaspersky EDR'ye yer veren Kaspersky Anti Targeted Attack Platform'da olduğu gibi müşterilerin tek çözümde hem uç nokta güvenliğine hem de ağ korumasına sahip olmak istediğini gösteriyor.

Hazırlanan rapora göre, Kaspersky Endpoint Detection and Response çözümünü inceleyen 72 onaylı müşteri, hizmet ve destek için 5 üzerinden 4,9 puan verdi.