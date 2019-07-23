23 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Siber güvenlik şirketi Kaspersky, parola hırsızlarından etkilenen kullanıcıların sayısının bu yıl yüzde 60 arttığını ortaya koydu. Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, parola hırsızları (PSW),kullanıcıların gizliliğini sabote etmek isteyen siber suçluların en sık başvurduğu silahlardan biri olarak dikkati çekiyor. Bu zararlı yazılımlar çeşitli yöntemler ile kullanıcıların web tarayıcılarındaki verileri toplarken, genellikle çevrim içi hesaplara erişim için kullanılan hassas bilgiler içeren bu veriler arasında kayıtlı parolalar, otomatik doldurma verileri ve kayıtlı ödeme kartları bulunuyor.
'AZORULT BAŞA BELA OLDU'
Ayrıca, bu kategoriye dahil bazı zararlı yazılımlar, web tarayıcılarındaki çerezleri, belirli bir konumdaki kullanıcı dosyalarını (örneğin kullanıcının masaüstü) ve mesajlaşma hizmetleri gibi uygulamaların dosyalarını da çalmak için tasarlanıyor. Verilen bilgiye göre, Kaspersky, son 6 ay içinde Avrupa ve Asya'da parola hırsızı faaliyetlerinin büyük oranda arttığını tespit etti. Bu zararlı yazılım türü en çok Rusya, Hindistan, Brezilya, Almanya ve ABD’deki kullanıcıları hedef aldı.
Parola hırsızlarından etkilenen kullanıcıların sayısı bu yıl yüzde 60 artarken, en yaygın görülen parola hırsızı ise çok işlevli "Azorult" oldu. İncelemenin yapıldığı dönemde parola hırsızlarıyla karşılaşan kullanıcıların yüzde 25’inde Azorult tespit edildi.
'PROFİLLER DAHA FAZLA VERİYLE DOLUYOR'
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Alexander Eremin, modern tüketicilerin internette çok aktif olduğunu belirterek, günlük hayatta çoğu işin internetten halledildiğine işaret etti.
Dijital profillerin her geçen gün daha fazla veriyle dolduğunu vurgulayan Eremin, "Bu da suçlular için cazip bir hedef haline gelmesine neden oluyor. Bu veriler, çeşitli yollarla paraya dönüştürülebiliyor. Parola ve kimlik bilgilerini güvenli bir şekilde saklayan tüketiciler favori çevrim içi hizmetlerini, bilgilerini riske atmadan güvenle kullanabilir. Asla yeteri kadar dikkatli olunamayacağı için bunu bir güvenlik çözümü kurarak da desteklemek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Açıklamada, parolalarını ve diğer kimlik bilgilerini güvende tutmak isteyen tüketicilere şu tavsiyelerde bulunuldu: "Parolalarınızı veya kişisel bilgilerinizi, istemeden de olsa zararlı yazılımlara açık hale getirmemek için arkadaşlarınızla veya ailenizle paylaşmayın. Bu tür bilgilerinizi forumlarda veya sosyal medya kanallarında paylaşmayın. En yeni zararlı yazılımlara ve tehditlere karşı korunduğunuzdan emin olmak için her zaman güncellemeleri ve ürün yamalarını kurun."
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