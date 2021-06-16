Kaspersky endüstriyel işletmelerde 1,7 milyon dolar tasarruf sağladı

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu araştırma sonucunda, siber güvenlik ihlali riskinin azalması ve hasarlı makinelerin maliyetinin düşürülmesiyle üç yılda 2,9 milyon dolar tasarruf edilirken, Kaspersky tarafından sunulan çözümün lisans ve eğitim maliyeti 1,2 milyon dolar seviyesinde oldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Başkan (CBO) Alexander Moiseev, "Salgın nedeniyle işlerde kısıntıya gitme ve zor bütçe kararları alma konusunda şirketler oldukça zor tercihler yapmak zorunda kaldı. Forrester’in analizi, siber güvenlik çözümlerine yatırım yapmamanın maliyetinin, güçlü bir siber güvenlik ortaya koymak için akıllı ve stratejik yatırımlar yapmaya kıyasla çok daha yüksek olabileceğini gösteriyor. Siber tehditlerin daha karmaşık hale geldiğini ve çok ciddi sonuçlara yol açabileceğini görüyoruz. ABD’deki Colonial Boru Hattı’na yapılan ve altı günlük kesintiyle sonuçlanan son siber saldırı, kritik altyapıya yönelik saldırıların potansiyel zararının altını çiziyor. Tüm bunlar ışığında sanayi sektöründeki işletmelerin sıkı koruma önlemlerinin alındığından emin olması gerektiği çok açık." ifadelerini kullandı.
Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks, potansiyel tehditlerle ilgili uyarıların yanı sıra endüstriyel varlıklara dair geniş bir görünürlük sağlıyor. Bunu sürekliliği etkilemeden veya kritik süreçler üzerinde zararlı bir etkiye sahip olmadan varlık keşfi, ağ izleme ve bütünlüğünün kontrolü ve izinsiz girişlerin tespiti yoluyla başarıyor.
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