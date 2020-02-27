27 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kaspersky, Arctic Security ile iş birliği yaptı
- Arctic Security ve Kaspersky arasındaki iş birliği sayesinde, ortak müşteriler şimdi Arctic Hub platformu üzerinden Kaspersky Tehdit Verisi akışlarına erişebilecek - Kurumlar böylece kapsamlı, zengin içerikli ve müdahale için değerlendirilebilecek istihbarata kavuşacak
Kaspersky'nin Arctic Security ile yeni iş birliği anlaşmasıyla ortak müşteriler Arctic Hub platormu üzerinden Kaspersky Tehdit Verisi akışlarına erişebilecek.
Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, Kaspersky bugün Arctic Security ile yeni bir iş birliği gerçekleştirdi. Bu iş birliğiyle Kaspersky Tehdit Verisi Akışları, Arctic Security’nin Arctic Hub platformunda sunulacak. Bu veri akışları güvenlik operasyonları merkezlerine sahip kurumların, yönetilen hizmet sağlayıcılarının ve internet servis sağlayıcıların siber tehditler hakkında en güncel ve ilgili bilgileri almasına yardımcı olacak.
Siber tehditler hakkında her bilginin faydalı olmadığı vurgulanan açıklamada, Kaspersky’nin 451 Research şirketine yaptırdığı ankete göre, bilgi güvenliği yöneticilerinin yüzde 37’sinin ilgilenilecek çok fazla güvenlik verisi olduğunu ve bunların çoğunun müdahale gerektirmediğini düşündükleri belirtildi.
Arctic Security ve Kaspersky arasındaki iş birliği sayesinde ortak müşteriler, şimdi Arctic Hub platormu üzerinden Kaspersky Tehdit Verisi akışlarına erişebilecek. Kurumlar böylece kapsamlı, zengin içerikli ve müdahale için değerlendirilebilecek istihbarata kavuşacak.
Kaspersky Tehdit Verisi Akışları, Kaspersky Security Network, Kaspersky Global Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT) ve diğer güvenilir tehdit istihbaratı kaynaklarından gelen çok geniş ölçekli zararlı aktivite bilgilerini topluyor.
Açıklamaya göre, veri akışlarındaki her bir kayıt tamamen sıfır yanlış pozitif oranına sahip. Her bir sağlama dosyası, IP adresi, alan adı ve URL için isimler, zaman damgaları, tehdidin coğrafi dağılımı ve daha fazlasının dahil olduğu zengin ve müdahale için değerlendirilebilecek içerikler sağlanıyor.
Kaspersky Global İş Birlikleri Müdürü Casper Teijema yaptığı açıklamada, "Kaspersky ve Arctic Security’nin devlete ve özel sektöre ait siber güvenlik merkezleri ve yönetilen hizmet sağlayıcıları arasında birçok ortak müşterisi bulunuyor. Bu da bu iş birliğini bizim için çok önemli hale getiriyor. Kaspersky olarak müdahale için değerlendirilebilecek, güvenli tehdit istihbaratı sunmak için çalışıyoruz. Arctic Hub çözümüyle birlikte müşterilerimizin siber tehdit uzmanlığımızdan yararlanacağından eminiz." dedi.
- Arctic Security
Arctic Security devletlere ve özel sektöre ait siber güvenlik merkezlerine, kurumlarla ilişkisi bulunan siber güvenlik yöneticilerine anında kritik ve özel tehdit istihbaratı sunuyor. Finlandiya merkezli şirketin portföyünde yer alan Arctic Hub çözümü, gelen tehditlerle ilgili bilgileri otomatik olarak müşterinin altyapısına iletiyor. Şirketin internetteki varlığına göre iletilen bilgiler e-posta raporları halinde iletilebiliyor ayrıca bildirimlerin ne kadar ayrıntılı olduğuna göre doğrudan API erişimi de kullanılabiliyor
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