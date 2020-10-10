Başkalarına ilham olmayı amaçlayan Haylee "Kimsenin nasıl görünmeleri gerektiği konusunda toplum tarafından baskı altında hissetmesini asla istemiyorum. Kaşlı veya kaşsız herkes güzeldir. Hiç kimse kendini kucaklamaktan utanmamalı' cümleleriyle kadınlara mesaj verdi.