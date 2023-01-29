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Motosiklet devrilen kasksız sürücü hayatını kaybetti

Aydın'da demir doğrama atölyesinde çalışan Erol Çolak, motosikletinin devrilmesi sonucu yola savruldu. Başını kaldırıma çarpan kasksız genç, kaza yerinde yaşamını yitirdi

Giriş: 29.01.2023 - 14:18 | Güncelleme: ABONE OL
Kasksız sürücü kazada can verdi
DHA

Aydın'da, motosiklet devrilen kasksız sürücü Erol Çolak (25) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.00 sıralarında, Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle 1872 Sokak'ta meydana geldi. Demir doğrama atölyesinde çalışan Erol Çolak, kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu savrularak yola düşünce başını kaldırıma çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çolak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve savcının incelemelerinin ardından Çolak'ın cansız bedeni, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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