Kasksız seyahat ölüm getirdi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletteki Can Gözlükaya (21) öldü, sürücü arkadaşı Furkan Akın (22) yaralandı. Sürücü Akın'ın ve futbol hakemi Gözlükaya'nın kasksız olduğu belirtildi.

Fotoğraf: DHA

Motosikletteki sürücü Akın ve arkasında yolcu olarak oturan Gözlükaya çarpışmanın etkisiyle yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İki arkadaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Futbol hakemi olan Gözlükaya, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akın'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Sürücü Akın ve Gözlükaya'nın kasksız olduğu belirtildi. Otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.