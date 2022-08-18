Kasiyeri bıçakla tehdit edip marketi soydu!

İlçede bir markete giren şüpheli, elindeki bıçakla çalışanı kasadaki paraları vermesi için tehdit etti. Bu sırada markette bulunan müşterilere aldırış etmeyen soyguncu, kasadaki bir miktar parayı alarak kaçtı.

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