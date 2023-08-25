Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kasiyer Merve'yi öldürmüştü! Bilindik savunma! - Son dakika haberler

        Kasiyer Merve'yi öldürmüştü! Bilindik savunma!

        Denizli'de, kız meselesi yüzünden kavga ettiği kuzeni 25 yaşındaki Hasan Söylemez'in kaçıp sığındığı markette kasiyer olarak çalışan 28 yaşındaki Merve Acar'ı pompalı tüfekle öldüren 26 yaşındaki Yusuf Söylemez ile 6 kişi adliyeye sevk edildi. Söylemez adliyeye getirilirken, "İstemeden oldu, pişmanım" dedi. Katil zanlısı Yusuf Söylemez ile Emircan U., Muhammet S., Furkan A. İsmail B. ve Buse K. tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 08:01 Güncelleme: 25.08.2023 - 08:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kasiyer Merve'yi öldürmüştü! Bilindik savunma!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 20 Ağustos'ta Kayhan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında kız meselesi yüzünden husumet bulunan Hasan Söylemez (25) ile amcasının oğlu Yusuf Söylemez (26) parkta buluştu.

        BULUŞMAYA ARKADAŞLARIYLA GİTTİ

        DHA'da yer alan habere göre Yusuf Söylemez buluşma noktasına yanında Emircan U., Muhammet S., Furkan A. İsmail B., Tolga G. ve Buse K.'yı de getirdi.

        BIÇAKLA YARALAYIP MARKETE SIĞINDI

        Burada kuzenler arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Yanında taşıdığı bıçakla Yusuf Söylemez'i elinden yaralayan Hasan Söylemez, kaçıp, parkın karşısındaki bir markete sığındı.

        MERVE'NİN ARKASINA GİZLENMEYE ÇALIŞTI

        Elindeki pompalı tüfekle Hasan Söylemez'in peşinden giden Yusuf Söylemez, markette kasiyer olarak çalışan Merve Acar'ın (28) arkasına sığınan Hasan Söylemez'e doğru art arda ateş etti. Olayın ardından Yusuf Söylemez ile yanındaki 6 kişi kaçtı.

        GÖĞSÜNE SAÇMALAR SAPLANDI

        Göğsüne saçmalar isabet eden Merve Acar ile Hasan Söylemez, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        MERVE HAYATINI KAYBETTİ

        Ağır yaralanan Acar ve Hasan Söylemez, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Merve Acar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        ÇEYİZ PARASI İÇİN ÇALIŞIYORMUŞ

        Hürriyet Mahallesi Muhtarı Mehmet Çakar'a ait olan markette kasiyer olarak çalışan Acar, 21 Ağustos'ta Denizli'de gözyaşları arasında toprağa verildi. Acar'ın muhtar Çakar'ın baldızı olduğu, eniştesine ait olan markette çeyiz parası biriktirmek için çalıştığı öğrenildi. Ayrıca Acar'ın işletme ve uluslararası ilişkiler bölümlerini bitirdiği de belirtildi.

        Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Hasan Söylemez'in ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        CİNAYET ŞÜPHELİSİ VE 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri tespit etti. Ekipler, Yusuf Söylemez ile Emircan U., Muhammet S., Furkan A., İsmail B., Tolga G. ve Buse K.'yı yakalayıp, gözaltına aldı.

        "İSTEMEDEN OLDU, PİŞMANIM" DEDİ

        Polis tarafından gözaltına alınan 7 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Acar'ın cinayet şüphelisi Yusuf Söylemez, adliyeye getirilirken "İstemeden oldu, pişmanım" dedi.

        6 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA

        Katil zanlısı Yusuf Söylemez (26) ile Emircan U., Muhammet S., Furkan A. İsmail B. ve Buse K. tutuklanırken, Tolga G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Denizli
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 polis şehit
        Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 polis şehit
        Sıcak, yağmur ve rüzgar uyarısı
        Sıcak, yağmur ve rüzgar uyarısı
        İşverene senet verirken dikkat!
        İşverene senet verirken dikkat!
        Trump teslim oldu, 200 bin dolar kefaletle serbest kaldı
        Trump teslim oldu, 200 bin dolar kefaletle serbest kaldı
        20 yılın en büyük orman yangını!
        20 yılın en büyük orman yangını!
        "Konferans yarı finali doğal adayı"
        "Konferans yarı finali doğal adayı"
        Buldozer Fener!
        Buldozer Fener!
        Szymanski alev aldı
        Szymanski alev aldı
        Bükreş'te Bahtiyar oldu!
        Bükreş'te Bahtiyar oldu!
        Putin'den Prigojin'in ailesine taziye
        Putin'den Prigojin'in ailesine taziye
        Durdurulamıyor! Sırrını paylaştı!
        Durdurulamıyor! Sırrını paylaştı!
        Osmaniye'de ambulansla çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü
        Osmaniye'de ambulansla çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Organlarıyla 3 kişiye hayat verdi
        Organlarıyla 3 kişiye hayat verdi
        Sultanlar'dan 5'te 5!
        Sultanlar'dan 5'te 5!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Prigojin'in düşen uçağı son anlarda yükselip alçalmış
        Prigojin'in düşen uçağı son anlarda yükselip alçalmış
        "Olimpiyatlarda çok iddialıyız"
        "Olimpiyatlarda çok iddialıyız"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Habertürk Anasayfa