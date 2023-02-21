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Freddy Kasırgası Mozambik'te 70 bin kişiyi etkileyebilir

Yetkililer, yaklaşan Freddy Kasırgası'nın Mozambik'te 70 bin kişiyi etkileyebileceği uyarısında bulundu. Kasırganın bugün Madagaskar'a ulaşması bekleniyor

Giriş: 21.02.2023 - 14:19 | Güncelleme: ABONE OL
Kasırga 70 bin kişiyi etkileyebilir
Kasırga 70 bin kişiyi etkileyebilir
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Mozambik Ulusal Afet Risk Yönetimi ve Azaltma Enstitüsü (INGD), Freddy Kasırgası'nın ülkedeki 70 bin kişiyi etkileyebileceği uyarısında bulundu.

INGD Başkanı Luisa Meque, basına yaptığı açıklamada, kasırganın özellikle Sofala, Zambezia ve Inhambane bölgelerini etkileyebileceği bilgisini paylaştı.

Kasırganın Mozambik'teki 70 bin kişiyi etkileyebileceğini kaydeden Meque, kasırgadan etkilenenler için 15 barınma merkezi hazırladıklarını belirtti.

Meque, "Risk altında olduğunu düşündüğümüz kişileri mümkün olan en kısa sürede bölgeden tahliye edeceğiz." dedi.

Hint Okyanusu'ndaki Doğu Afrika ülkesi Morityus'da ise kasırga nedeniyle hava yolu uçuşları iptal edildi.

Freddy Kasırgası'nın bugün Madagaskar'a ulaşması bekleniyor.

Yetkililere göre, kasırga, bölgeyi büyük oranda olumsuz etkileyecek.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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