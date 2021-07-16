Kasımpaşa yeni transferleriyle kazandı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa, TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile bir dostluk maçında karşı karşıya geldi.

15. dakikada Ahmet Engin'le 1-0 öne geçen Kasımpaşa 2 dakika sonra yine Ahmet Engin'le bir gol daha buldu ve farkı 2'ye çıkardı.

Dakikalar 40'ı gösterdiğinde diğer bir yeni transfer Michal Travnik skoru 3-0'a getirdi.

İstanbulspor 72'de Muhammed Yıldırım'la farkı 2'ye indirirken mücadele Kasımpaşa'nın 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.