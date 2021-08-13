Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Geçen sezonu 46 puanla 14. sırada tamamlayan Kasımpaşa, yeni sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

İki takım arasında geçen sezon oynanan karşılaşmaları Hatayspor, sahasında 1-0, deplasmanda ise 4-1 kazanmıştı.