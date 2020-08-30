Kasımpaşa'da yeni sezon formaları görücüye çıktı. Lacivert-beyazlılar, sosyal medya hesabından, #BizePaşalıDerler etiketiyle , "Bu gücü sırtında hisset! 2020-2021 yeni sezon formalarımız" başlığı altında yaptığı paylaşımla 2020-2021 sezonu formalarını futbolseverlerin beğenisine sundu.

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