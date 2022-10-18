Ziraat Türkiye Kupası'na 3. turdan itibaren dahil olan Kasımpaşa, rakibi karşısında sürprize izin vermeyip adını 4. tura yazdırmak istiyor.

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