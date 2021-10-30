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Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor (CANLI YAYIN)

Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçının canlı aktarımı HTSPOR'da... Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Teknik direktör Hakan Kutlu, Kasımpaşa'nın başında ilk maçına çıkıyor. Sumudica ile 2'de 2 yapan Yeni Malatya çıkışını sürdürmek istiyor

30.10.2021 - 12:39 | Güncelleme: ABONE OL
Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor (CANLI YAYIN)

Kasımpaşa, Süper Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor.

KASIMPAŞA - YENİ MALATYASPOR

STAT: Recep Tayyip Erdoğan
SAAT: 13.30
HAKEM: Alper Ulusoy
YAYIN: BeIN Sports 1

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Dirar, Donk, Bruma, Eren, Travnik, Sadiku, Eysseric, Yusuf, Hajradinovic, Jorgensen
TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Kutlu

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Semih, Wallace, Haddadi, Hafez, Mustafa, Aabid, Ndong, Chouiar, Adem, Tetteh
TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica

KASIMPAŞA - YENİ MALATYA MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'de 8 maçtır kazanamayan Kasımpaşa, yeni teknik direktörü Hakan Kutlu yönetiminde çıkacağı ilk karşılaşmada galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor. Ligin geride kalan bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, 6 puanla 19. sırada yer alıyor.

Rumen teknik adam Marius Sumudica'nın göreve getirilmesinin ardından oynadığı 2 maçı kazanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde 4 galibiyet ve 6 mağlubiyet sonucunda 12 puan toplayan sarı-siyahlı takım, haftaya 12 puanla 13. sırada girdi.

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