Kasımpaşa, Süper Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor.

KASIMPAŞA - YENİ MALATYASPOR

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

SAAT: 13.30

HAKEM: Alper Ulusoy

YAYIN: BeIN Sports 1

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Dirar, Donk, Bruma, Eren, Travnik, Sadiku, Eysseric, Yusuf, Hajradinovic, Jorgensen

TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Kutlu

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Semih, Wallace, Haddadi, Hafez, Mustafa, Aabid, Ndong, Chouiar, Adem, Tetteh

TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica

KASIMPAŞA - YENİ MALATYA MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'de 8 maçtır kazanamayan Kasımpaşa, yeni teknik direktörü Hakan Kutlu yönetiminde çıkacağı ilk karşılaşmada galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor. Ligin geride kalan bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, 6 puanla 19. sırada yer alıyor.

Rumen teknik adam Marius Sumudica'nın göreve getirilmesinin ardından oynadığı 2 maçı kazanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde 4 galibiyet ve 6 mağlubiyet sonucunda 12 puan toplayan sarı-siyahlı takım, haftaya 12 puanla 13. sırada girdi.