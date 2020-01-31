Transferin hareketli takımı Kasımpaşa, Olympiakos'tan Yassine Meriah'ı transfer etti. Lacivert-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Yunanistan takımlarından Olimpiakos'un 26 yaşındaki oyuncusu Yassine Meriah, Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini satın alma opsiyonu ile beraber sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı"

11. TRANSFER OLDU

Son olarak Hadergjonaj'ı kadrosuna katan Kasımpaşa, böylece 10. transferine imza attırdı. Lacivert-beyazlılar devre arasında, Tarkan Serbest, Doğucan Haspolat, Gerard Gohou, Oussama Haddadi, Dieumerci Ndongala, Zvonimir Sarlija, Tomas Brecka, Mickel Tirpan, Anıl Koç ve Florent Hadergjonaj'ı transfer etmişti.