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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak: Dördüncü sıradayız, çok keyif verici - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak: Dördüncü sıradayız, çok keyif verici

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 yenen Kasımpaşa'da yardımcı antrenör Barış Kanbak, "Bugün kazandık ve maç fazlasıyla dördüncü sıradayız. Bizim için çok keyif verici" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 23:19 Güncelleme: 09.02.2024 - 23:19
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        "Dördüncü sıradayız, çok keyif verici"
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        Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor’u 3-1 mağlup etti.

        Maç sonu basın toplantısında konuşan Kasımpaşa’nın Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak, “Bizim için çok önemli bir müsabakaydı. Ligdeki yerimizi belirleyici, bundan sonraki hedefimizi, durumumuzu çizecek bir maçtı. Bugün kazandık ve maç fazlasıyla dördüncü sıradayız. Bizim için çok keyif verici bir durum. Biz müsabakalarda topu çok ayağımızda tutan bir takım değiliz ancak yakaladığımız fırsatları çok hızlı bir şekilde sonuçlandırmayı başarabilen oyun yapısına sahibiz. Bu da rakiplerimiz için çok büyük bir tehdit. Bu yönümüzü geliştireceğiz, daha da iyiye gideceğiz. 3 haftadır Sami hocamız bizimle değil cezasından dolayı. Bu galibiyeti ona armağan ediyoruz. Ayrıca bizi deplasmanda yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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