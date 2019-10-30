Aslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Süper Lig'de son haftalarda iyi sonuçlar aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Son 5 maçta iki puan ortalamayı yakaladık. Bunu kupada da devam ettirmek istiyorduk. Kemer 2003 maçını kazandık, turu atladık, çok mutluyuz. Bundan sonra kupada da devam etmek istiyoruz. Daha önce yarı final, çeyrek final oynamış bir takımız. Bu sene de bu seviyelere ve bu seviyelerin üstüne çıkmak için elimizden geleni yapacağız."

BAHRİ KURT: RAKİBİMİZİ TEBRİK EDERİM. İYİ MÜCADELE ETTİK

Kemerspor 2003 Teknik Direktörü Bahri Kurt ise Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'yı Kemer'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Kendileri açısından kazanımları yüksek bir maç oynadıklarını kaydeden Kurt, şu değerlendirmede bulundu:

"İstediğimizi elde edemedik. Kasımpaşa'nın gücü ortada. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Hem Süper Lig'de hem Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılar diliyoruz. Bizim gibi alt liglerdeki takımların bu tür maçları oynamaları tecrübe açısından çok önemli. Bugün iyi tecrübe edindik. İyi mücadele ettik, girdiğimiz diğer pozisyonları da değerlendirebilseydik skor farkı olabilirdi."