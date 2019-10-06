Kasımpaşa, Süper Lig'in 7. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlarken mücadelede David Pavelka sakatlık geçirmişti. Kasımpaşa, yıldız futbolcunun diz kapağında kırık oluştuğunu duyurdu.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada "İttifak Holding Konyaspor maçında diz kapağında kırık oluşan oyuncumuz David Pavelka maçın ardından kulüp doktorumuz Cem Ergenç gözetiminde Liv Hospital'de Prof. Dr. Uğur Haklar tarafından yapılan ameliyatı başarıyla gerçekleşmiştir. Oyuncumuz Pavelka'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda aramıza dönmesini diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

GALATASARAY'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Kasımpaşa'nın yıldızı için geçmiş olsun dileğinde bulundu. Sarı-kırmızılıların paylaşımında "Dizindeki kırık nedeniyle ameliyat olan Kasımpaşalı David Pavelka’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Polonyalı futbolcunun en kısa zamanda sahalara dönmesini diliyoruz" denildi.