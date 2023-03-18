Hajradinovic, Koita ve Bahoken de sarı kart sınırındaki oyuncuları. Bu isimler, yarın sarı kart görmesi durumunda Trabzonspor maçında takımlarını yalnız bırakacak.

Ligde son maçında Galatasaray'a deplasmanda 1-0 mağlup olan lacivert-beyazlı takım, iç sahada ise son 2 maçından galibiyetle ayrıldı.

Bu maç öncesinde Ümraniyespor'da Isaac Sackey, Tomislav Glumac ve Valentin Gheorghe sarı kart sınırındaki oyuncular.