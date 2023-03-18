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Kasımpaşa - Ümraniyespor maçı CANLI YAYIN

Kasımpaşa - Ümraniyespor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa evinde Ümraniyespor'u ağırlıyor. Kasımpaşa 25 puanla 14. sırada yer alırken Ümraniyespor ise 21 puanla ligin son sırasında bulunuyor

Giriş: 18.03.2023 - 12:36 | Güncelleme: ABONE OL
Kasımpaşa - Ümraniyespor maçı CANLI YAYIN
AA / HABERTURK.COM

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı
HAKEM: Mustafa Kürşad Filiz
SAAT: 13.30
YAYIN: beIN Sports

Kasımpaşa: Günay, Fabiano, Djilobodji, Donk, Fall, Hajradinovic, Eysseric, Chouiar, Malsa, Yasin, Ali Gholizade

Ümraniyespor: Orkun, Valentin, Avounou, Onur, Oğuz, Epureanu, Geraldo, Mrsic, Glumac, Popov, Umut

Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa evinde HangiKredi Ümraniyespor'u konuk ediyor.

Geride kalan 24 lig maçında 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, 25 puanla 14. sırada yer alıyor.

Ligde son maçında Galatasaray'a deplasmanda 1-0 mağlup olan lacivert-beyazlı takım, iç sahada ise son 2 maçından galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray karşısında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Tirpan, HangiKredi Ümraniyespor'a karşı forma giyemeyecek.

Hajradinovic, Koita ve Bahoken de sarı kart sınırındaki oyuncuları. Bu isimler, yarın sarı kart görmesi durumunda Trabzonspor maçında takımlarını yalnız bırakacak.

Lacivert-beyazlı ekip, ligin ilk yarısında deplasmanda oynanan mücadelede HangiKredi Ümraniyespor'u Hadergjonaj ve Bahoken'in golleriyle 2-1 mağlup etmişti.

Yaşanan depremler nedeniyle lige verilen aranın ardından Adana Demirspor'la iç sahada 1-1 berabere kalan HangiKredi Ümraniyespor, ardından Trabzonspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.

Geçtiğimiz hafta, ligden çekilen Gaziantep FK maçında hükmen 3-0 galip ilan edilen Ümraniyespor, son 3 haftada hanesine 7 puan yazdırarak rakipleriyle arasındaki puan farkını azalttı.

Bu maç öncesinde Ümraniyespor'da Isaac Sackey, Tomislav Glumac ve Valentin Gheorghe sarı kart sınırındaki oyuncular.

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