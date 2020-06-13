Kasımpaşa, koronavirüs salgını nedeniyle verilen aradan sonra, yeniden devam kararı alınan Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi. 45+2. dakikada Donald'ın attığı golle 1-0 geriye düşen Paşa, 61 ve 67. dakikalarda Mame Thiam ile bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu. Son 5 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve 1 beraberlik, 4 galibiyet alan Kasımpaşa, ligde 29 puana yükseldi.

SON 5 HAFTA

Kasımpaşa 2-0 Denizlispor

Konyaspor 0-0 Kasımpaşa

Kasımpaşa 5-1 Kayserispor

Kasımpaşa 2-0 Göztepe

Yeni Malatya 1-2 Kasımpaşa