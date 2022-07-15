Kulübün sosyal medya sitelerinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sağlık kontrollerinden ardından Turgay'ın, Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve sportif direktör Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törenle sözleşmeyi imzaladı kaydedildi.

Turgay Gemicibaşı son olarak Avusturya Ligi ekiplerinden Klagenfurt'ta forma giydi.