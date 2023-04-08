Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN İZLE! Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

Kasımpaşa - Trabzonspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, Trabzonspor'u konuk ediyor

Giriş: 08.04.2023 - 19:31 | Güncelleme: ABONE OL
Kasımpaşa - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN İZLE! Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?
HABERTURK.COM

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı
HAKEM: Burak Şeker
SAAT: 20.30
YAYIN: beIN Sports 1

29' Mounir

Kasımpaşa: Günay, Yasin, Djilobodji, Tarkan, Fabiano, Malsa, Eysseric, Hajradinovic, Mounir, Mustafa, Fall
Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Denswil, Hüseyin, Larsen, Bakasetas, Siopis, Doğucan, Markovic, Abdülkadir, Gomez

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, Trabzonspor'u konuk ediyor.

Kasımpaşa, ligin geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 5 beraberlik, 13 mağlubiyet yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, haftaya 29 puanla 11. sırada girdi.

Kasımpaşa, 2022-2023'te yeni teknik direktörü Kemal Özdeş yönetiminde ilk maçına çıktı. Özdeş, lacivert-beyazlı ekipte 2016-2018 ve 2019 yıllarında da görev yapmıştı.

Süper Lig'de oynadığı müsabakaların 13'ünü kazanan, 5'inde berabere kalan ve 8'inden mağlup ayrılan son şampiyon Trabzonspor ise 44 puanla 5. basamakta yer alıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

TRABZONSPOR HEDEFLERİNDEN UZAKLAŞTI

Şampiyon olarak kapattığı sezonun ardından 2022-2023 sezonuna Süper Kupa ile başlayan Trabzonspor, ilerleyen süreçte ise hedeflerinden bir bir uzaklaştı. Bordo-mavililer, Şampiyonlar Ligi play-off turuyla başladığı Avrupa macerasında önce Avrupa Ligi'ne ve ardından da Konferans Ligi'ne geriledi, daha sonra ise Avrupa'ya veda etti.

Süper Lig'de lider Galatasaray’ın 19 puan gerisinde kalan bordo-mavililerin, sezonun telafisi olarak gördüğü Türkiye Kupası macerası da Ankaragücü'ne deplasmanda 3-1 yenilerek son buldu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Sayısal Loto'da kazandıran numaralar...
Sayısal Loto'da kazandıran numaralar...
Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün?
Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün?
2023 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları
2023 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları
Çevrim içi sınavla ilgili
Çevrim içi sınavla ilgili "başörtüsü" soruşturması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.