Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Gaziantep FK’yı sahasında 1-0 mağlup eden Kasımpaşa’da Teknik Sorumlu Necati Erkmen karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Sözlerine teşekkür ederek başlayan Erkmen, "2 konuda teşekkür etmek istiyorum. Sahada bu sıcak havada, nemle birlikte mücadele eden oyuncuları tebrik ediyorum. Haftalardır bizi destekleyen taraftara da teşekkür ediyorum. Rakibimiz ligin iyi takımlarından birisi. Etkili oyunculara sahipler. Bunun çalışmasını daha önce yapmıştık. Oyuna iyi başladık. İlk yarının sonunda bir, iki karar var, saygıyla karşılıyorum. İkinci yarıda golü bulduk. Takım savunmamız iyiydi ve çok net pozisyon vermedik. Sonuçta 3 puanı aldık. Bizim için sevindirici olan galibiyetlerin devam etmesi. Oyunu etkili oynamamız da önemliydi. Sporcu kardeşlerimizi ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum" dedi.